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رغم ارتفاع درجة الحرارة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبناءهم أمام اللجان بنجع حمادي (صور)

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبنائهم أمام اللجان

وقف عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة على الرصيف أمام لجان الامتحانات في محافظة قنا، ينتظرون أبناءهم أمام اللجان بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وذلك رغم ارتفاع درجة الحرارة.

وكيل تعليم قنا يبحث مع رؤساء لجان الثانوية العامة ضوابط العملية الامتحانية

وكان هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا قد عقد  اجتماعًا مع رؤساء لجان الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025م بحضور الدكتور وائل سيد النجمى مدير عام التعليم العام  وسوميه عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد سليمان مدير التعليم الثانوي وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي ومحمد نصر مدير إدارة الحوكمة وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة وأعضاء غرفة العمليات وأعضاء اللجنة اللجنة الثلاثية لأمتحانات الثانوية العامة.

 

شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تأتي في إطار خطة الوزارة لتحقيق أعلى درجات الانضباط، ومكافحة كافة أشكال الغش، مؤكدًا تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفة داخل اللجان ووفقًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا 
 وأكد "عنتر"  خلال الاجتماع على حرصه على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية.

 

 

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