الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

نجوم لأول مرة في مهرجان العلمين الجديدة 2025 (إنفوجراف)

أصالة ومروان بابلو
أصالة ومروان بابلو والشامي

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصالة مروان بابلو ليجي سي الشامي حفلات مهرجان العلمين

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شروق عن عمر 73 عاما

تعرف على الموعد الرسمي لانعقاد لجنة تسعير البنزين

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة لوقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين

الأهلي يترقب قرار تأجيل انتخاباته، تعرف على التفاصيل

الموعد الجديد لانتخابات الأندية الرياضية قبل إعلانه رسميًّا

بعد 18 يوما من البحث، أداء صلاة الغائب على غريق رأس البر (صور)

ليفربول يكرم جوتا في أول ظهور لفريق الكرة

ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة مرورية و483 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

خدمات

المزيد

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

التوقفات الدولية للفيفا قبل نهاية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم الخميس هل هو مستجاب

من قصص القرآن الكريم.. الله يأمر سيدنا إبراهيم بذبح ابنه، "وفديناه بذبح عظيم"

120 سنة على وفاة الإمام محمد عبده، رمز الإصلاح والتجديد في الفقه الإسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية