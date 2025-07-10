الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلان مهم من شرطة غزة بشأن إلزامية التداول بالأوراق المالية داخل القطاع

شيكل،فيتو
شيكل،فيتو

أصدرت المديرية العامة للشرطة في غزة إعلانا بشأن التداول بالأوراق المالية وفئاتها .

وقالت في الإعلان: “وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، تؤكد المديرية العامة للشرطة - قطاع غزة، على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق، بإلزامية التداول بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانونًا، وخاصة فئات: (10، 20، 50 شيكل) بإصداراتها الجديدة والقديمة، والأوراق المهترئة شريطة أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملًا وألا تكون مزورة”.

الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية

وأضافت المديرية العامة للشرطة في غزة في إعلانها قائلة: " حيث إنه واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، ستقوم الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية، بمتابعة التزام جميع المواطنين والباعة بهذا القرار.

من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة

وتابعت شرطة غزة محذرة “من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة”.

وختمت إعلانها بالقول: “للإبلاغ عن المخالفين التواصل مع الفرق المتواجدة في الأسواق والميادين العامة”.

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