شهادة معاملة أطفال، آخر أعمال سامح عبد العزيز الدرامية

يعتبر مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي قام ببطولته الفنان محمد هنيدي آخر أعمال المخرج الراحل سامح عبد العزيز الدرامية.

وكان سامح عبدالعزيز قد تولى مهمة إخراج العمل بعد اعتذار المخرج الأصلي للعمل وائل فرج.

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، البحث عن الشخص الذي كان يقوم بدفع مصاريف المستشفي الخاصة الذي ظل فيها عبدالستار الكف لمدة 20 عامًا.

وتظهر والدته عفاف رشاد داخل دار المسنين وهي تحكي قصتها هي وابنها لصديقاتها داخل الدار.

ويظهر صلاح عبد الله في شخصية الجهجومي وهو الذي كان يتكفل بمصاريف علاج عبدالستار الكف داخل المستشفي.

ويوافق عبد الستار الكف على خطوبة ابنته من "وحيد" خالد أنور، ويتم التجهيز لحفل الخطوبة، ويعفو عبد الستار عن عطية وزوجته ويعودان للعمل معه.

ويتم التصالح بين سعد الحامي وعبد الستار الكف بعد كل المشاكل التي مروا بها خلال أحداث العمل، ويظهر حميد الشاعري ليحي حفل الخطوبة.

وتظهر إحدى المشكلات الجديدة لعبد الستار مع نهاية أحداث الحلقة الأخيرة أحد الشخصيات الذي يريد تاج فرعوني خاص بالملك توت، ويتم خطف عبدالستار الكف.

ورحل عن عالمنا المخرج سامح عبد العزيز دخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة أكتوبر، ومن المقرر تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عصرًا والدفن بمقابر الأسرة في السويس.

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