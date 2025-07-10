الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لتنسيق الردع النووي، إعلان فرنسي بريطاني "نادر" بشأن حماية أوروبا

ستارمر وماكرون، فيتو
ستارمر وماكرون، فيتو

أعلنت فرنسا وبريطانيا، الأربعاء، استعدادهما لتنسيق ردعهما النووي وحماية أوروبا من أي "تهديدات قصوى"، في خطوة تمثل تطورًا كبيرًا في عقيدة البلدين في ظلّ تدهور الأمن الأوروبي.

وقالت لندن وباريس إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقّع،  اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمرخلال زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة "إعلانا جديدًا يؤكد للمرة الأولى أن وسائل الردع الخاصة بالبلدَين مستقلة ولكن يمكن تنسيقها".

وأضاف البيان أن "التهديدات القصوى لأوروبا ستثير ردًّا من البلدين"، من دون أن يحدّد طبيعة هذا الرد، وفق "فرانس برس".

وأكد البلدان أن السيادة على قرار تفعيل الأسلحة النووية تبقى قائمة بالكامل، لكنّ "أيّ خصم يهدّد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا يمكن مواجهته بقوات كلا الدولتين".


ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن "مجموعة للرقابة النووية" يرأسها قصر الإليزيه ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، ستكون مسؤولة عن "تنسيق التعاون المتنامي في مجالات السياسية والقدرات والعمليات".

ومرّت 30 عامًا منذ صدور إعلان مشترك بين البلدين في العام 1995، ومنذ غيرت فرنسا والمملكة المتحدة، القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، المبدأ الذي يحكم تعاونهما في مجال الردع.

ونصَّ هذا الإعلان على أن البلدَين "لا يتصوّران وضعا يمكن أن تُهدَّد فيه المصالح الحيوية لإحدى الدولتين (...) من دون أن تُهدَّد أيضا المصالح الحيوية للدولة الأخرى"، ولكن من دون الإشارة إلى الردّ في حال حدوث تهديد.

ومنذ ذلك الحين، تغيّر السياق الأمني والعسكري في أوروبا، خصوصا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.
 

ويدفع عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تجاه حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، العديد من الدول إلى طرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية الأمريكية.

ويبدو أنّ تعزيز التعاون في مجال الدفاع سيشكّل الإعلان الرئيس للقمة الثنائية الفرنسية البريطانية التي سيرأسها ستارمر وماكرون، الخميس، في داونينغ ستريت.

ومن المقرّر أيضا أن يرأس ستارمر وماكرون اجتماعا لتحالف الدول "المتطوّعة" بشأن أوكرانيا عبر الفيديو، الذي سيضمّ ممثلين عن الولايات المتحدة، حسبما أفاد الإليزيه.

ويجمع هذا التحالف الذي أنشأته باريس ولندن في بداية العام 2025، نحو ثلاثين دولة ملتزمة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار في المستقبل بين كييف وموسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا وبريطانيا حماية أوروبا تهديدات قصوى الأمن الأوروبي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر تفعيل الأسلحة النووية

الأكثر قراءة

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

في بيان رسمي، تامر حسني يعلن تأجيل ألبومه الجديد ويكشف علاقته بحريق سنترال رمسيس

4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان

من 15 إلى 100 جنيه، أسعار المانجو اليوم الخميس 10 يوليو 2025

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 35، حرب يكتشف خيانة زوجته

نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads