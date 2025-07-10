بعد طرحها، تعرف على قيمة جدية حجز شقق "سكن لكل المصريين 7" لمحدودي ومتوسطي الدخل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء طرح كراسات الشروط للتقديم على الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك ابتداءً من 15 يوليو 2025.



والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وحددت الوزارة قيمة جدية حجز الشقق وهى كالتالي:

-جدية حجز الشقق الجاهزة للتسليم 25 ألف جنيه.

-شقق تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وفيما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كافة ما سبق، إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.



وقرر الصندوق إتاحة التقديم لكافة العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصية SMS المرسلة على هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنهم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى، على أن تكون المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.



وأضافت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل يضم عددا من الوحدات السكنية التي يقتصر التقديم عليها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ممن هم خارج الاولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن) وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

وأشارت مي عبد الحميد الى أنه يمكنهم التقدم لحجز عدد 34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

كما يمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هناك عددا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة، وذلك بواقع 9380 وحدة سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

وأعلنت مي عبد الحميد أن الطرح يتضمن أيضًا 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة، وذلك بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.بالإضافة إلى 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3)، وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، كما تكون الأولوية فيما يخص الوحدات المطروحة حديثًا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) لهؤلاء المواطنين يكون خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025، (مع إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والسداد للعملاء من ذوي الهمم).

وأكدت مي عبد الحميد أن التعاقد لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل سوف يكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي:، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

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