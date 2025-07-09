مصطفى أبو سريع يكشف لمعتز التوني سر حصوله على كورس ألماني

كشف الفنان مصطفى أبو سريع خلال لقائه في برنامج فضفضت أوي الذي يقدمه المخرج معتز التوني والذي يعرض عبر منصة Watch it، عن كواليس طريفة تتعلق بحصوله على كورس لتعلم اللغة الألمانية في مرحلة في حياته.

وقال أبو سريع إن فكرة دراسة اللغة الألمانية جاءت بناءً على نصيحة من شقيقه الذي ترك دراسة الألسن دون إخبار أسرته وذهب للعمل في الغردقة، وتعلم الألمانية وتزوج فتاة ألمانية وسافر معها إلى ألمانيا.

وأضاف أنه قرر أن ينفذ النصيحة أسوة بشقيقه، وأقنع أسرته بالحصول على كورس في اللغة، ودفع وقتها مبلغًا كبيرًا بالنسبة له ولهم وهو ٥٠٠ جنيه.

لكنه سرعان ما اصطدم بعقبة غير متوقعة، وهي أن الكورس الألماني كان يتم تدريسه باللغة الإنجليزية، مما صعب عليه الفهم، وتابع أنه ترك أمر اللغة جانبا ووقع في غرام المعلمة اللي كانت تعلمه اللغة، مشيرًا إلى أنه في النهاية صرف نظر عن الموضوع برمته.

برنامج فضفضت اوي

يحمل برنامج فضفضت أوي فكرة مختلفة، إذ يستضيف المخرج معتز التوني العديد من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني، وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة، كما يكشفون أسرارًا جديدة.

برنامج فضفت أوي، يتكون من 30 حلقة، ويعرض كل أربعاء على منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا، ضيوفًا مع المخرج معتز التوني، لسرد مواقف مضحكة وكوميدية.

يشار إلى أن معتز التوني استضاف في الحلقات السابقة كلا من: كريم محمود عبد العزيز، محمد رضوان، ماجد الكدواني، أحمد فتحي، محمد عبد الرحمن، المخرج أحمد الجندي.

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