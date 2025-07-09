محمد الشاذلي: الشرق الأوسط على مفترق طرق ومصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

أكد الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة مفصلية تشهد تحولات جذرية وتصاعدًا غير مسبوق في حدة الصراعات والتوترات الإقليمية، مشددًا على أن مصر تظل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار، بما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي وعلاقات إقليمية ودولية متوازنة.

الصالون الشهري للجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين

وأوضح “ الشاذلي” خلال كلمته في الصالون الشهري الأول الذي تنظمه اللجنة، تحت عنوان: "تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط"، والذي ناقش التداعيات السياسية والاقتصادية للأزمات الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على مستقبل المنطقة، أن تنظيم هذا الصالون يأتي في سياق الحاجة المتزايدة إلى قراءة معمقة للمشهد الإقليمي المعقد، والتفاعل مع القضايا الساخنة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في فهم وتحليل تلك الصراعات وتقديم رؤى موضوعية بشأنها.

قضايا المنطقة العربية

وأعرب عن أمله في أن يتحول الصالون إلى منصة فكرية وحوارية دورية، تسهم في تعميق النقاش حول قضايا المنطقة وتقديم تصورات واقعية لمستقبلها.

مستقبل المنطقة العربية

طرح الشاذلي مجموعة من التساؤلات حول مستقبل الإقليم، قائلًا: "هل يتجه الشرق الأوسط نحو تسويات حقيقية أم نحو مزيد من الانفجار؟ هل نعيش اليوم نهاية مشروع الشرق الأوسط القديم أم نشهد محاولة لإحيائه بصيغ جديدة؟ ما السيناريوهات المطروحة لما بعد وقف إطلاق النار في غزة؟ ومن يمتلك مفاتيح تنفيذها؟ كيف تفكر إسرائيل حاليًا؟ وهل ستواصل التصعيد أم تتجه نحو المسار السلمي؟".

وأكد أن المنطقة تمر بمفترق طرق حاسم، وأن الدور المصري سيظل حجر الزاوية في أي تسويات قادمة، بالنظر إلى ما تمثله مصر من عنصر توازن واستقرار في ظل الاضطرابات المتصاعدة التي تعصف بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.