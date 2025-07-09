العرابي: وجود قواعد عسكرية أجنبية في الإقليم يعقد المشهد الأمني

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، أن تسارع وتيرة الأحداث الإقليمية يفرض تحديات كبيرة على الدولة المصرية، ما يستلزم وجود منهج واضح لحماية الأمن القومي.

أزمات الشرق الأوسط

وأوضح “العرابي” خلال الصالون الشهري الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، تحت عنوان: “تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط” أن طبيعة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط قد تغيرت جذريًا بحلول عام 2025 مقارنة بما كانت عليه قبل 25 عامًا، حيث نعيش اليوم في بيئة دائمة التوتر، مرشحة للاستمرار لفترة طويلة. وأشار إلى أن كل شيء أصبح عابرًا للحدود، فالأزمات لم تعد تقف عند حدود الدول، كما حدث في جائحة كورونا عام 2020، وأصبحت الأسلحة والدروس والتجارب تنتقل بسهولة بين الدول.

خطور القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة العربية

وأشار إلى بروز ما يسمى بـ"القوى الفاعلة" مثل حزب الله وغيره من الميليشيات المسلحة، معتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا خطيرًا، حيث يفترض أن يبدأ بناء مستقبل الدول من خلال الدولة المركزية. وأن وجود قواعد عسكرية أجنبية في محيطنا الإقليمي يعقد المشهد الأمني بشكل أكبر.

ولفت العرابي إلى أن الإقليم يضم الآن دولًا تعاني من حالة وهن وتحلل، وأخرى توصف بـ"الدول الفاشلة أو الهشة"، في مقابل تراجع عدد الدول الراسخة. كما أن هناك عوامل دولية إضافية تسهم في تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

تصعيد إيران والكيان المحتل

وشدد على أن الدولة المصرية أثبتت، في العديد من الأزمات الأخيرة كالحرب في غزة والتصعيد بين إيران والكيان المحتل، أنها دولة راسخة تنأى بنفسها عن الانخراط في صراعات عبثية لا طائل منها.

وأضاف العرابي أن مصر تواجه حاليًا توترات استراتيجية قادمة من أربع اتجاهات مختلفة، وهو وضع غير مسبوق، إلا أنها رغم ذلك أثبتت قدرتها على الثبات في وجه هذه التحديات.

وأكد أن الدور الإقليمي لمصر نابع من قوتها الداخلية باعتبارها دولة مركزية في الجغرافيا السياسية، ولها إسهام بارز ومطلوب في حل قضايا المنطقة.

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