مدبولي مستنكرا شائعات بيع سنترال رمسيس وعمارات وسط البلد: "أحرقه علشان أبيع؟!"

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تداوله من شائعات حول نية الحكومة بيع مبنى سنترال رمسيس بعد الحريق، أو ارتباط ذلك بقانون الإيجار القديم وخطة تطوير وسط البلد، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير منطقية ولا تمت للواقع بصلة.

وقال مدبولي ساخرًا من تلك الشائعات: "لا تعليق! لو كنت أنوي بيع السنترال، هل كنت سأحرقه وأفقد قيمته؟! هذا منطق غريب".

وأضاف: "الأسهل بالنسبة لي أن أطلب من الوزير نقل السنترال لموقع بديل، وأستغل المبنى في أي نشاط آخر. لكن الواقع أن منظومة الاتصالات في مصر شديدة التعقيد، ولا يمكن المغامرة بها لمجرد بيع مبنى".

وحول ما يُثار عن ربط قانون الإيجار القديم ببيع عمارات وسط البلد، أكد مدبولي أن هذا الربط غير صحيح ومضلل. وقال: "القانون لا علاقة له بهذا الملف، نحن نعمل على رؤية متكاملة لإحياء وسط البلد واستعادة رونقها، بعد أن تحولت الكثير من وحداتها إلى مخازن وأنشطة غير مناسبة".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى إلى استغلال أصول الدولة بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على التراث وتطوير المناطق الحيوية، وليس تفريغها أو بيعها كما يشاع.

واختتم مدبولي حديثه قائلًا: "يجب أن نعقل ما يُتداول من شائعات. لا يصح ترديد كلام غير منطقي دون وعي بحقيقة الأمور على الأرض".

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