مدبولي: سيكون لدينا 4 سفن لـ التغويز وبدء التشغيل مطلع الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتسريع وصول سفن التغويز “تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية” إلى مصر، في ظل التحديات المرتبطة بإمدادات الطاقة وزيادة الطلب المحلي خلال فصل الصيف.

وأوضح مدبولي أن الخطة الأصلية كانت تقضي بوصول سفن التغويز في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، لكن تم التنسيق مع الفرق الفنية لتعجيل الموعد، بحيث تبدأ أول سفينتين ضخ الغاز بداية الأسبوع المقبل.

وقال: "طلبنا تبكير الجدول الزمني لوصول السفن، رغم أن الأمر شديد التعقيد فنيًا ولوجستيًا، وقد حدث بالفعل تأخير بسيط في وصول أول سفينة بواقع 4 أيام، لكننا ملتزمون بالإجراءات الفنية التي لا يمكن تجاوزها".

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستكون لديها 4 سفن تغويز تعمل داخل البلاد، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز، سواء لمحطات الكهرباء أو الاستخدام الصناعي والمنزلي.

وأضاف: "بالإضافة إلى السفن الأربع، هناك سفينة خامسة موجودة في الأردن تضخ الغاز للأردن وتغذي مصر أيضًا، في إطار التعاون الإقليمي المشترك في ملف الطاقة".

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل بكل قوة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وعدم تأثر المواطنين أو المصانع بأي نقص، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا تعكس استعداد الدولة المبكر لتفادي أي أزمات طارئة في قطاع الطاقة.

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