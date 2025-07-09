حملة تفتيش مفاجئة على 20 منشأة طبية خاصة بقنا للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وعضوية كل من الدكتور عماد درغام، الدكتور نادى رفاعى وأحمد فؤاد مسؤولي العلاج الحر بأبوتشت، بمراجعة المنشآت الطبية الخاصة داخل مركز أبوتشت أقصى شمال المحافظة للتأكد من استيفائها الشروط الصحية المقررة وتقديم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق قد قام بالمرور على ٢٠ منشأة طبية شملت عيادات بشرية، عيادات علاج طبيعي، أسنان ومعامل.

اتخاذ الإجراءات القانونية بقنا

وأشار إلى قيام الفريق بعمل محضر وتشميع لعيادتين يعملون بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم بالإضافة إلي عمل محضر لأحد المعامل الطبية كونه يعمل بدون ترخيص.

وأضاف، إلى أن الفريق قد قام بإنذار أربع منشآت مخالفة لشروط الترخيص وعدم التزامهم الكامل بمصوغات العمل وشروط الترخيص المقررة لهم

فيما أكد وكيل الوزارة على استمرار خطة التفتيش والرقابة على المنافذ الطبية الخاصة بكافة مراكز المحافظة لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة داخلها والتزامها بتنفيذ اللوائح القانونية المنظمة لتلك المنشآت.

وذلك استكمالًا لجهود مديرية الشؤون الصحية بقنا في التصدي للمخالفات الطبية داخل المنشآت الصحية المختلفة والتعامل بحزم تجاه تلك المخالفات لضمان تقديم خدمات طبية وفق القواعد القانونية المنظمة لتلك المنشآت.

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