رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن سنترال رمسيس بعد الحريق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة فعّلت خطة طوارئ شاملة للتعامل مع تداعيات حريق سنترال رمسيس، الذي أثّر بشكل نسبي على بعض الخدمات الحيوية في البلاد، مشددًا على أن الوضع تحت السيطرة، وجارٍ العمل على استعادة الخدمة بشكل كامل.

وأوضح مدبولي أن الحريق تسبب في تأثر مؤقت بخدمات الاتصالات المحمولة، والربط الشبكي، وبعض الإجراءات البنكية، بالإضافة إلى تأثير محدود على حركة الطيران نتيجة اضطراب بعض أنظمة التواصل، إلا أن العمل جارٍ على قدم وساق لتجاوز هذه التأثيرات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تعتمد على سنترال رمسيس بشكل منفرد، بل هناك بنية تحتية متكاملة تشمل عدة سنترالات أخرى في مناطق مختلفة، ما ساهم في استمرارية الخدمة بدرجة كبيرة، وتقليص الأثر الناتج عن الحريق.

وأشار إلى أن سنترال رمسيس خرج بالكامل عن الخدمة نتيجة الحريق، لكن الشبكة ككل شهدت تعافيًا تدريجيًا في معظم الخدمات، مضيفًا: "قريبًا ستعود الأمور إلى طبيعتها تمامًا".

وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد أن الدولة بصدد إعادة تحديث وتطوير سنترال رمسيس بالكامل، بهدف تعزيز قدرته وتفادي مثل هذه الأزمات مستقبلًا، ضمن خطة شاملة لتقوية البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

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