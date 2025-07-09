مدبولي يكشف عن إجراء جديد بعد حوادث الطريق الدائري الإقليمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة استثمرت بشكل كبير في إنشاء شبكة طرق حديثة ومتطورة، بطول 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب رفع كفاءة الطرق القديمة، مشيرًا إلى أن هذا الحجم من العمل غير مسبوق.

وشدد مدبولي على أن جميع الطرق، مهما كانت جودتها، تحتاج إلى أعمال صيانة دورية وإصلاحات مستمرة بسبب كثافة الاستخدام.

وأضاف: "الطريق له عمر افتراضي، ويجب أن يخضع لصيانة منتظمة لضمان السلامة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الطريق الدائري الإقليمي بات من أهم الطرق في مصر، حيث تمر عليه نحو 30% من حركة النقل في البلاد، ما يجعله بحاجة إلى جهود صيانة أكبر من أي طريق آخر.

وأوضح أن الصعوبة الأساسية تكمن في تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة أثناء تشغيل الطريق، مما يؤدي إلى إطالة مدة التنفيذ.

وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإغلاق المناطق التي تُجرى فيها أعمال صيانة وإصلاح على الطريق الدائري الإقليمي، تفاديًا للحوادث المتكررة.

وأضاف: "الدولة تدرك تمامًا أن كل هذا لا يساوي قطرة دم لأي مواطن مصري تُراق على الطرق".

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على زيادة المخصصات المالية لصيانة الطرق، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، مشيرًا إلى أن مصر تقدّمت 100 مركز عالميًا في تصنيف جودة الطرق. لكنه لفت إلى أن معدل حوادث الطرق في مصر لا يزال أعلى من المتوسط العالمي، وهو ما تسعى الحكومة إلى خفضه من خلال خطة متكاملة لتحسين الأمان المروري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.