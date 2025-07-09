الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد يكشف تفاصيل وأسماء أغنيات ألبومه الجديد بيستهبل

أحمد سعد.فيتو
أحمد سعد.فيتو

يستعد النجم أحمد سعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره خلال الأيام القادمة من خلال ألبوم غنائي جديد يحمل اسم "بيستهبل" يضم عددا من الأفكار الغنائية الجديدة والمختلفة والتي ستكون من مفاجآت الصيف الجاري.
 

البوم بيستهبل لـ أحمد سعد


وأطلق أحمد سعد بوستر الألبوم الجديد "بيستهبل" بلوك وتصميم مختلف وكشف تفاصيل أغاني الألبوم حيث قسمها إلى أغاني "الوش الأول" وهي أغنيات "بيستهبل وأخويا ومكسرات وبطة وتاني" كما أعلن أسماء أغاني الوش الثاني وهي "شفتشي واتك اتك وحبيبي ياه ياه واتحسدنا وبلونة".


وعكف سعد خلال الفترة الماضية على تجهيز مجموعة من الأفكار الغنائية التي سيقدمها في ألبومه حيث قرر أن يضم مجموعة من الأغنيات التي تقدم أفكارا جديدة وطابع موسيقي مختلف يخص كل أغنية.


ويطلق سعد الألبوم الجديد خلال الأيام القادمة  بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات الغنائية الضخمة في مصر وعدد من دول الوطن العربي.

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أحمد سعد النجم أحمد سعد البوم بسيتهبل بيستهبل

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