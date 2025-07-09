21 مرشحًا بينهم 3 سيدات، ختام اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بقنا

اختتمت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم الأربعاء، رابع أيام فتح باب الترشح، بإجمالي 21 مرشحًا، بعد انضمام 5 مرشحين جدد، وسط إجراءات تنظيمية وتأمين إداري بإشراف المستشار إسماعيل زناتي، رئيس اللجنة.

شهد اليوم الرابع تقدم 5 مرشحين جدد، من بينهم سيدة، ليرتفع عدد السيدات المرشحات حتى الآن إلى 3 مرشحات، في مشهد يعكس تنامي الحضور النسائي في الاستحقاق النيابي المرتقب.

وتواصل اللجنة أعمالها حتى الخميس 11 يوليو الجاري، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وفق الجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

قائمة مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة قنا حتى نهاية اليوم الرابع (21 مرشحًا):

1. عبدالفتاح حسن أحمد دنقل – "عبدالفتاح دنقل" (حزب مستقبل وطن)



2. عبدالفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبدالفتاح الشحات" (حزب مستقبل وطن)



3. عبدالله أبو العلا مرعي إبراهيم (حزب حماة الوطن)



4. أشرف عبدالوهاب محمد محمود – "أشرف أبودقة"



5. علي عبدالفتاح علي عثمان



6. عبدالجواد أحمد سيد



7. صبحي عياد عطالله



8. سيد علي محمد حسن



9. شعبان محمود أحمد



10. مصطفى كمال عبدالوهاب



11. يوسف السيد يوسف



12. الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد



13. علي حسام علي أحمد



14. محمد عبد الفتاح أحمد علي – "محمد عبد الفتاح عوض" (مستقل – رمز المسلة)



15. سلوى أبو الوفا أحمد حجي (حزب مستقبل مصر)



16. عبد الله عبد الفتاح علي



17. أشرف حافظ عبد اللطيف



18. خالد يوسف محمد أحمد



19. محمود حماد يونس محمد



20. ولاء محمد مكرم



21. أحمد محمد الصاوي سليم

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