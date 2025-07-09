الأربعاء 09 يوليو 2025
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إحالة 12 من العاملين بوحدة صحية في قنا إلى التحقيق

إحالة ١٢ من العاملين
إحالة ١٢ من العاملين بوحدة صحية في قنا إلى التحقيق

أجرى محمود عبد الصبور نائب رئيس المركز مرورا مفاجئا على الوحدة الصحية بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

تفقد نائب رئيس المركز أقسام الاستقبال والصيدلية وعيادة الأسنان وطب الأسرة والمعمل وغرفة الإسعافات الأولية للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وقد تأكد  من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال لاسيما الخاصة بأمصال الخاصة بلدغات العقرب والثعبان وعقر الكلاب.

ضرورة حسن إستقبال المرضى بقنا

 وأكد  نائب رئيس المركز محمود عبد الصبور خلال زيارته على ضرورة حسن استقبال المرضى وتقديم خدمة طبية لائقة لهم، مطالبا الجميع  ببذل مزيد من الجهد والعمل راحة المرضي متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدا في الوقت نفسه استمرار المرور الميداني على كافة القطاعات الخدمية التي تمس المواطنين.

هذا وقد أحال نائب رئيس المركز ١٢ من العاملين بالوحدة إلى التحقيق نظرا لتركهم مقر عملهم أثناء فترة العمل الرسمية، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين وحسن سير العمل ومتابعة شكاوى المواطنين على أرض الواقع وإيجاد الحلول الملائمة والفورية لها.

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الاسعافات الاولية قنا قوص محافظة قنا

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