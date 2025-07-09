الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

بعد توقف 12 عامًا، وزير الثقافة يعتمد تشكيل اللجنة العليا لبينالي الإسكندرية

الدكتور أحمد هنو
الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للدورة السابعة والعشرين لبينالي الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط، مُعلنًا عودته بعد 12 عامًا من التوقف.

 ويُعد بينالي الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط إحدى أعرق الفعاليات الفنية الدولية التي تحتضنها مصر، وثاني أقدم بينالي في العالم بعد بينالي فينيسيا.

وتضم اللجنة في تشكيلها نخبة من الفنانين التشكيليين والنقاد والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الفنون البصرية والإدارة الثقافية، برئاسة الدكتور مصطفى عبد المعطي، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش رئيسًا عامًا للبينالي، والفنان معتز نصر قوميسيرًا عامًا.

ومن المُقرر أن تُعقد أولى اجتماعات اللجنة يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، للبدء في مناقشة الإطار العام للدورة الجديدة، وتحديد جدول الأعمال والخطوات التنفيذية للمشاركة المصرية والدولية، بما يعزز مكانة الإسكندرية كجسر للتواصل الفني والثقافي بين شعوب البحر المتوسط.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على حرص وزارة الثقافة على إحياء ودعم الفعاليات الفنية الدولية الكبرى التي تُقام على أرض مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الفنانين المصريين للتفاعل مع التيارات الفنية المعاصرة في الفضاء المتوسطي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر دورة من البينالي كانت في شهر يونيو 2014، بمشاركة 18 فنانًا من 13 دولة.

 

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أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بينالى الإسكندرية أخبار وزارة الثقافة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

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