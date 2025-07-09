الاتصالات: تصريحات الوزير حول زيادة كفاءة الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس تم اجتزاؤها

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التصريحات المتداولة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول زيادة كفاءة الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها.

كفاءة شبكة الإنترنت

وأضافت الوزارة، أن الوزير أشار أمام أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى "كفاءة شبكة الانترنت بعد حريق سنترال رمسيس بالرغم من استقبال الشبكة أحمالا وكثافات فوق المعتاد "فالوزير تحدث من منظور تقنى يستخدمه المتخصصون فى مجال الاتصالات لقياس كفاءة الإنترنت بعد تعرضه لأي حادث يؤثر على كفاءته.

نص كلمة وزير الاتصالات أمام مجلس النواب

وفيما يلى نص تصريحات الدكتور عمرو طلعت فى تعليقه على حريق سنترال رمسيس أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "ربما ثار رأى أن كل منظومة المعلوماتية فى مصر معلقة على سنترال رمسيس ومرتبطة ارتباطا كليا بسنترال رمسيس وأنه إذا انهار سنترال رمسيس تنهار خدمة المعلوماتية فى مصر والحقيقة أن هذا الكلام لا علاقة له بالصحة نهائيًا.. سنترال رمسيس عنصر رئيسى مهم فى منظومة تشمل العديد من السنترالات مربوطة ببعضها البعض بشبكة بالغة التعقيد لأنها بنيت على سنوات طويلة تخدم 120 مليون مشترك محمول و15 إلى 20 مليون منزل إنترنت ثابت، والدليل أن الخدمة استمرت بعد انهيار سنترال رمسيس فإذا كان سنترال رمسيس الذي هو عمود وعماد الإنترنت فى مصر وانهار لما كان يمكن لتلك المناقشات أن تجرى ولكنها جرت على الإنترنت لأنه يعمل ويعمل بكفاءة بل كفاءاته زادت لأنه استقبل أحمال وكثافات فوق المعتاد".

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