تعرف على أحدث إصدارات "الأعلى للثقافة"

صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي كتاب معنون بـ "للفهد عين بيضاء" بتوقيع المؤلف السيد نجم، وبتصميم الغلاف للفنان أحمد بلال.

كتاب للفهد عين بيضا



ويقول السيد نجم عن كتابه للفهد عين بيضاء: أن التاريخ يكتبه الحكام الأقوياء، والرواية يكتبها الحالمون الضعفاء.. ليصبح النص بين يدي القارئ كيانًا جديدًا يقبل الإضافة والحذف.

ظل الظاهر ركن الدين الأمير "بيبرس" البندقداري طوال حياته يصارع تلك البقعة البيضاء في عينه اليمنى، حتى أصبح حُرًّا ثم سلطانًا.. وفي طريقه إلى تخت السلطنة أزاح العوائق كلها، حتى صديقه سليل الأسرة الملكية البندقداري الأمير السلطان "سيف الدين قطز".. وبقي السؤال بلا إجابة: لماذا قتل قطز قاتل غلواء المغول؟! ومن قبله لماذا كان تجاهل "توران شاه" قاتل أطماع الصليبيين.

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