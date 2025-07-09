الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

بعد تأخير أشهر، وصول شحنة جرافات أمريكية لجيش الاحتلال

جرافات قوات الاحتلال،
جرافات قوات الاحتلال، فيتو

أعلنت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في خبر عاجل قبل قليل، وصول شحنة من عشرات الجرافات من الولايات المتحدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أشهر من التأخير.

 جهود الإفراج عن الرهائن

جدير بالذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم الأربعاء، إن لقاءه الثاني خلال يومين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض ركّز على جهود الإفراج عن الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تتراجع" عن هذا الهدف.

نتنياهو: نكرّس كل جهودنا لضمان الإفراج عن رهائننا

وكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي نقلته صحيفة هاآرتس العبرية: "نكرّس كل جهودنا لضمان الإفراج عن رهائننا... ولن نتوقف عن ذلك ولو للحظة".
وجاء لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض ضمن زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار الجهود الأمريكية للدفع نحو وقف إطلاق النار.

تزايد الدعوات الدولية لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

ويُعد هذا اللقاء الثاني بين الجانبين خلال 48 ساعة، ويأتي في وقت تحاول فيه واشنطن موازنة دعمها لإسرائيل مع تزايد الدعوات الدولية لمعالجة الوضع الإنساني في القطاع، في حين يسعى نتنياهو لتعزيز الدعم الأمريكي لمواقف حكومته بشأن الرهائن والضغط العسكري على حركة حماس.

 

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غزة لجيش الاحتلال الإسرائيلي البيت الأبيض الإفراج عن الرهائن إسرائيل

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