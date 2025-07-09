الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 91 لسنة 2025 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه).

ونشر القرار في الجريدة الرسمية قبل قليل.

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