قفزة زمنية تربك المشاهدين، انتقادات تطال مسلسل “فات الميعاد” بعد الحلقة 20

رغم الشعبية التي يحظى بها مسلسل فات الميعاد وتعلق الجمهور بأبطاله، إلا أن الحلقة 20 من العمل فتحت بابًا واسعًا من الانتقادات، وذلك بسبب قفزة زمنية مفاجئة أربكت المشاهدين، رآها البعض بأنها غير منطقية وأثرت على ترابط الأحداث.

ففي تلك الحلقة، ظهرت بسمة وهي تُعلن حملها من معتصم، ولكن سرعان ما قفزت الأحداث فجأة لسنوات إلى الأمام، لتظهر في مشهد جديد وهي أم لثلاثة أطفال وهم ريم، ومصطفى، وياسين، ما أثار تساؤلات الجمهور.

إذ لاحظ عدد كبير من المتابعين وجود تناقضات واضحة في أعمار الأطفال الثلاثة وأشكالهم وأحجامهم، أبرزها أن مصطفى يبدو أصغر من ريم، رغم أنه من المفترض أن يكون أكبر منها، كما أن الطفلة ريم كانت سمراء وهي صغيرة، لكن ظهرت بلون بشرة أفتح مما كانت عليه في صغرها، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين خللًا واضحًا.

كما أثار حجم وطول الطفل “ياسين”، الذي يُفترض أنه ابن بسمة ومعتصم ويبلغ نحو 3 أو 4 سنوات، دهشة المشاهدين، إذ ظهر حجمه وشكله أكبر من عمره المفترض.

ولقد جاءت ردود الفعل حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين للمسلسل على هذا الأمر، حيث كتبت إحدى المتابعات: “هو ازاي مصطفى كان عنده ٣ سنين وبسمة كانت حامل في ريم.. في الحلقة ٢٠، مصطفى طلع أصغر من ريم؟ المفروض العكس… المخرج وقعت منه الحتة دي.. المفروض مصطفى يطلع أكبر من ريم مش أصغر”.

أما إيمي شريف فقد علقت ساخرة: “اللهم اجعله خير… لقيت نفسي وأنا بتفرج، 5 سنين عدوا قدامي.. فين المسلسل.. فين الأحداث.. فين المخرج.. وبعدين ازاي ريم أكبر من مصطفى؟ ولا هو قصير ولا ايه؟.. في حاجة غلط".

غياب الكثير من القصص داخل المسلسل

لم تقف الانتقادات عند الأطفال فقط، بل تطرقت إلى غياب بعض الشخصيات المهمة عن الأحداث، مثل فاطمة شقيقة معتصم، وشقيقة مسعد، وتجاهل تطورات علاقة بسمة بسماح، التي كانت سندًا كبيرًا لها، دون وجود رد جميل واضح في السياق الدرامي، بالإضافة إلى عدم الإشارة لما حدث مع فاطمة وعمر وزوجته الأولى دينا.

ولقد علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الأمر، فقالت تاليا محمد: “هو ايه مفيش أحداث ولا ممثلين بتظهر..والـ 5 سنين عدوا في لحظة”.

وعلقت هبة نصر قائلة: “مسلسل فات الميعاد !!!هما فعلا بيفوتوا مشاهد مهمه جداا.. القصه حلوه والممثلين هايلين ليه نكروت وننط الأحداث.. ليه منشوفش مشهد فرحه معتصم وباباه بابنه الي بيتمناه بقاله سنين وتطور العلاقة بينه وبين بسمه.. وعلاقته ببنتها علشان حتي نفهم ارتباطها المبالغ فيه بوالدها الي كان مسجون ومش بتشوفه.. ليه النط في مسلسل حلوه زي ده ومش لاقيه مبرر لرد فعلها فالعزا لان المفروض هيا فتوهه وزعل علي امها مش كده زي يوسف اخوها.. المشهد معجبنيش وصعبان عليا المسلسل في مواضيع كتير مش بس نقطه مسعد وبسمه بعد الطلاق في تطورات تانيه لازم مانتجاهلهاش”.

أما أمل سيد، فوصفت ما يحدث بقولها: “مع احترامي للمسلسل ولابطاله.. بدأ يظهر عدم ترابط بعد الحلقه ١٥ فكرتني.. بأيام رمضان لما المسلسل كان بيتعمل اليوم بيومه فجأة تظهر مشكلة ونبدأ في توقع حلها ومتكملش مثلا زواج الاخ والاخت وقصة حب أخت بسمة....كذا حاجه كده مش منطقيه ليه بقي ونركز علي حاجه تانيه”.

وأضافت متابعة أخرى: “حاسه ان المسلسل مهتم اوي بحياه بسمه.. فين اخت معتصم فين اخت مسعد ازاي متردش لسماح حاجه من الخير اللي عملته معاها..حاسة المسلسل ناقص شويه”.

مسلسل فات الميعاد الحلقة 20

ودارت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 20 حول مسعد الذي يقضي عقوبة السجن ويحرص على أن يمضي أيامه فيه دون أي قلق ليخرج مبكرا حسن سير وسلوك.

وتلاحظ بسمة رسالة تصل إلى هاتف معتصم من فاتن، تحتوي على حديث سيئ عنها، فتقرر بسمة لقاء فاتن لمواجهتها، خاصة بعدما طمأنها معتصم بأنه لا يأخذ كلام فاتن على محمل الجد.

وبالفعل تذهب بسمة لمقابلتها، وتوبخها بشدة، مؤكدة أنها لا تفهم الدافع وراء ما تفعل، وتعبر عن أمنياتها ألا يرث ابن فاتن قلب وال ذاته القاسي.

من جهة أخرى، تصر هدى على أخذ كل ما في شقة الزوجية، رغم أن ذلك ليس من حقها، فتُفرغ الشقة بالكامل وتستولي على كل شيء، وذلك بعدما انفصلت عن مسعد وتم الطلاق وهو في السجن.

أما بسمة، فتكتشف حملها وتفاجئ معتصم بالخبر خلال عشاء رومانسي، فيتلقى الخبر بسعادة غامرة.

وتمر السنوات وتُظهر الأحداث أن بسمة أصبحت أمًا من معتصم، حيث ترزق بطفل اسمه ياسين، وكونت أسرة سعيدة مع مصطفى وريم.

وفي أحد الأيام، وأثناء توجهها إلى المدرسة لأخذ ابنتها، ترى مسعد واقفًا أمام باب المدرسة، فتشعر بخوف شديد وتسارع بإنهاء اللقاء بعدما علمت أنه خرج قبل إتمام السنوات الخمسة في السجن لحسن السير والسلوك، وتُبلغ معتصم بما شعرت به فيستشيرون المحامي الذي يطمئنهم بأن مسعد لا يُشكل خطرًا واتفقوا على عدم اتخاذ أي خطوة استباقية.

ويذهب مسعد بعد خروجه بفترة إلى صديقه القديم الذي كان يشاركه في أعمال غير مشروعة داخل المصنع، ويطلب منه سلفة بقيمة 300 ألف جنيه لبدء مشروع جديد، ولكن الصديق لا يمنحه وعدا أكيدا ولكنه في الوقت ذاته يخشى من مسعد لأنه يعلم كل أسراره الخاصة بأعماله غير المشروعة في الماضي كما أنه لم يذكر اسمه في القضية.

وتحرص بسمة على استمرار لقاءات ريم مع مسعد بشكل طبيعي، وفي أحد الأيام وبسبب مرض والدتها وعدم قدرة والدها على الحضور، تقرر بسمة الذهاب لمقابلة مسعد، ويصطحبها معتصم حفاظًا على سلامتها هي وريم وبرفقتهم الأطفال.

وخلال اللقاء، تحدث مشادة كلامية بين مسعد ومعتصم، وفي تلك الأثناء تتلقى بسمة خبر وفاة والدتها، فتغادر المكان مسرعة لتوديعها، وتنهار بالبكاء بعد رؤيتها في سريرها بلا روح، ثم تقام مراسم العزاء.

يحضر مسعد العزاء، وهناك تنظر إليه بسمة نظرة استعطاف وتطلب منه ألا يحرمها من ريم، لكنه يرد عليها بأنه لم يتبق له سواها، وتشعر بسمة بالخوف.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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