الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الشمس بسبب مخالفات برنامج البلدوزر

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «البلدوزر» تقديم الكابتن مجدي عبد الغني، المذاعة يوم 7 يوليو الجاري، والتي استضاف خلالها الكابتن أسامة حسن والكابتن مصطفى عفروتو، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

برنامج مجدي عبد الغني

وجاء ذلك القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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