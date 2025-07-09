بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي، ومؤتمر صحفي مرتقب

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية.

وبعد انتهاء الاجتماع، من المقرر أن يعقد مدبولي مؤتمرًا صحفيًّا يجيب فيه على أبرز الأسئلة التي تشغل الرأي العام المصري ويُوضح موقف الحكومة منها.

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