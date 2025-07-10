أسعار السيارة الصينية GAC GS4 MAX في السوق المصري

طرحت السيارات الصينية GAC GS4 MAX في السوق المصري بسعر يصل نحو مليون و440 ألف جنيه، مزودة بمحرك 4 سلندرات، سعة 1500 سي سي "تيربو" بقوة 194 "حصانًا" مع أقصى للدوران 270 نيوتن. متر.

بجانب تجهيزات المحرك حصلت السيارة على ناقل حركة قادر علي تبديل سريعة للغاية لا تتجاوز 0.2 ثانية، مما يضمن تسارعًا سلسًا واستجابة فورية، بالإضافة إلى كفاءة إجمالية تصل إلى 96% مما يحسن من أداء قيادة السيارة.



وتعتمد السيارة نظام تعليق متطور Macpherson في الأمام وMulti-link في الخلف. هذا التكوين الهندسي يضمن قيادة سلسة ومريحة على مختلف أنواع الطرق، مع توفير تحكم ممتاز واستقرار فائق.

ولإضفاء طابع شخصي على تجربة القيادة، مزود الطراز الجديد من GAC بثلاثة أوضاع قيادة قابلة للتبديل والتخصيص، مما يتيح للسائق اختيار الوضع الأنسب لظروف القيادة المختلفة، سواء كانت القيادة الرياضية، أو الاقتصادية، أو المريحة، هذه المرونة تعكس التزام GAC بتقديم سيارة تتكيف مع احتياجات وتفضيلات كل سائق، مما يجعلها الشريك الأفضل على الطريق.



حيث يتميز الطراز الجديد من GAC بنظام حماية متكامل يشمل 8 وسائد هوائية والفريدة فى فئتها، موزعة بدقة لتوفير أقصى حماية من جميع الجوانب: وسادتان هوائيتان أماميتان، ووسادتان جانبيتان، ووسادتان ستائريتان، بالإضافة إلى وسادتين جانبيتين إضافيتين للصف الثاني. هذا العدد الكبير من الوسائد الهوائية يعزز بشكل كبير من سلامة الركاب في حالة الاصطدام، ويمنح راحة بال تامة وأمان فائق على الطريق.

ولتعزيز تجربة القيادة الآمنة والذكية، تم تجهيز G السيارة بأنظمة مساعدة القيادة الذاتية المتقدمة من المستوى الثاني (L2)، والتي تشمل:



• نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC): يحافظ على مسافة آمنة من السيارة الأمامية.



• نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW): ينبه السائق من خطر الاصطدام المحتمل.



• نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB): يقوم بالفرملة تلقائيًا لتجنب أو تخفيف الاصطدام.



• نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LDW + LKA): ينبه السائق عند الانحراف عن المسار ويقوم بتصحيح المسار للحفاظ على السيارة ضمن حارتها.



• نظام التحكم المتكامل في القيادة (TJA/ICA) يساعد في القيادة في الازدحامات المرورية ويدعم الحفاظ على المسار على الطرق السريعة.

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