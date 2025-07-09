برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم ريال مايوركا

أبدى نادي برشلونة الإسباني اهتمامه بالمهاجم الشاب مارك دومينيك، لاعب ريال مايوركا، والذي برز اسمه مجددا في المحادثات الأخيرة بين الناديين، ضمن صفقة انتقال بابلو توري.

توري لاعب برشلونة يقترب من الانضمام إلى مايوركا

ويقترب توري من الانضمام إلى مايوركا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تقدر بحوالي 5 ملايين يورو.

مارك دومينيك يحظى بمتابعة برشلونة

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن دومينيك يحظى بمتابعة دقيقة من قبل كشافي برشلونة منذ فترة طويلة، مع إمكانية ضمه هذا الموسم إلى صفوف برشلونة أتلتيك (الفريق الرديف).

وكان النادي الكتالوني قد قدّم عرضًا سابقًا بقيمة 300 ألف يورو لضم اللاعب، إلا أن مايوركا تمسك وقتها بالحصول على مليون يورو، قبل أن ترتفع قيمة الشرط الجزائي حاليًا إلى 4 ملايين يورو.

وقد تسهم العلاقة الجيدة مع وكيل أعمال اللاعب، بيني زهافي، في تسهيل المفاوضات، لا سيما أن زهافي نفسه يتولى أيضًا وكالة أعمال المدرب هانز فليك والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

إمكانيات مارك دومينيك

وكان دومينيك قد وقع في صيف 2024 عقدًا طويل الأمد مع مايوركا لمدة 5 سنوات، يتضمن بندًا يسمح له بالترقية إلى الفريق الأول ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 10 ملايين يورو مستقبلًا.

ويُقدّر برشلونة إمكانيات دومينيك بشكل كبير، نظرًا لقوته البدنية، وقدرته على التحرك بدون كرة، ومهاراته الفنية العالية، إلى جانب تحكمه المميز بالكرة. وتؤكد التقارير الفنية الصادرة عن كشافي النادي أن هناك إجماعًا على التوصية بضمه.

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