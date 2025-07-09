الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

غرق طالبين سقطا في ترعة بقنا

قوات الإنقاذ النهري،فيتو
قوات الإنقاذ النهري،فيتو

لقي طالبان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر غرقهما بترعة نجع الحروبة بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع طالبين غرقا بترعة بنجع عرب الحروبة بقرية أبو مناع بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين غرق نور.أ.م، يبلغ من العمر 12 عاما، ومعتز.ج.ع، يبلغ من العمر 13 عاما، إثر غرقهما بترعة بنجع الحروبة بقرية أبو مناع بدشنا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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ابومناع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الإنقاذ النهرى شمال محافظة قنا قرية ابومناع قنا قوات الإنقاذ النهرى مستشفي دشنا المركزي

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