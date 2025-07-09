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محافظات

وفد من المنيا يسترشد بتجربة مركز معلومات شبكات المرافق في قنا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا،فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه وفدًا من فريق عمل  مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة المنيا، الذين حضروا للاسترشاد بتجربة محافظة قنا الرائدة في إنشاء وتشغيل مركز معلومات شبكات المرافق، والذي يُعد من النماذج المتقدمة على مستوى الجمهورية في إدارة البنية التحتية الذكية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس حمادة ياسين، مدير مركز شبكات المرافق بقنا، إلى جانب وفد محافظة المنيا الذي ضم كلًّا من المهندس محمد عبد الستار، مدير مركز شبكات المرافق، والمهندسة هاجر علي أنسي، رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندس حمادة سالم، رئيس قسم العمل الميداني، والمهندس أحمد زكي، مسئول الرفع المساحي، والمهندس عبد الله محمد، مسئول شبكات المرافق.

 

الحفاظ على استثمارات الدولة الضخمة في قطاع المرافق

وخلال اللقاء، استعرض محافظ قنا أهمية مركز  معلومات شبكات المرافق، لما له من دور محوري في استكشاف وتوثيق المرافق تحت سطح الأرض قبل تنفيذ أي أعمال حفر، بما يسهم في الحفاظ على استثمارات الدولة الضخمة في قطاع المرافق، ويمنع تلف أو إهدار البنية التحتية، ويدعم التخطيط الدقيق للمشروعات المستقبلية، مؤكدًا حرص المحافظة على مواكبة أحدث الأساليب الفنية والتكنولوجية في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ أهمية تعزيز التعاون الفني بين فرق العمل في المحافظتين، عبر تبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الفنية والميدانية، بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

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