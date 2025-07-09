إزالة 6 حالات تعدي واسترداد مساحة 11478 م² أملاك دولة في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على أراضي الدولة بنواحي قرية حجازة، وذلك في إطار أعمال الموجه ٢٦ لمكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

قاد الحملة فراج الوحش رئيس المركز وقاسم عبد الراضي نائب رئيس المركز، وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ٦ قرار لحالات مستهدفة وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها ١١٤٧٨.

وأوضح أن الحالات كانت لتعديات بالبناء عن طريق عمل أسوار من الطوب الأبيض والموونة الأسمنتية تمت إزالتها بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية، وتم التنبيه على مسئولي الوحدة بمصادرة جميع مواد البناء المستخدمة لأغراض التعدي.

كما اكدا رئيس المركز فراج الوحش ونائبه قاسم عبد الراضي، على عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وتوجه رئاسة مركز ومدينة قوص، تحذيرًا لرؤساء القرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، مؤكدًة ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

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