الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 6 حالات تعدي واسترداد مساحة 11478 م² أملاك دولة في قنا

ازالة تعديات
ازالة تعديات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على أراضي الدولة بنواحي قرية حجازة، وذلك في إطار أعمال الموجه ٢٦ لمكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

قاد الحملة فراج الوحش رئيس المركز وقاسم عبد الراضي نائب رئيس المركز، وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ٦ قرار لحالات مستهدفة وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها ١١٤٧٨.

وأوضح أن الحالات كانت لتعديات بالبناء عن طريق عمل أسوار من الطوب الأبيض والموونة الأسمنتية تمت إزالتها بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية، وتم التنبيه على مسئولي الوحدة بمصادرة جميع مواد البناء المستخدمة لأغراض التعدي.

كما اكدا رئيس المركز فراج الوحش ونائبه قاسم عبد الراضي، على عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين. 

وتوجه رئاسة مركز ومدينة قوص، تحذيرًا لرؤساء القرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، مؤكدًة ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أراضى أملاك الدولة التعديات على اراضى املاك الدولة قنا قوص قرية حجازة محافظة قنا مدينة قوص

مواد متعلقة

محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025

محافظ قنا يستقبل فريق "حيّنا" لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع

بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت، وكيل صحة قنا يتابع سير العمل بغرفة طوارئ المديرية

النيابة تعاين موقع حادث المعدية بمنطقة المراسي في قنا

الأكثر قراءة

"تكنو فن.. رؤى مهاجرة بين الوسائط"، ندوة تناقش مستقبل الفن وتحولات الصورة والمفهوم

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طمح ترامب

فضيحة مدوية بإسرائيل، اعتقال 7 جنود ارتكبوا جرائم جنسية ضد زملائهم الصغار أثناء حرب إيران

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بديل وسام أبو علي

ضغط من الريان ووسام أبو علي على الأهلي لإنهاء الصفقة وهذا موقف الأحمر

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

لأول مرة، نهائي مونديال الأندية بنكهة أوروبية منذ ربع قرن

هدف لن تتنازل عنه إسرائيل بغزة، تفاصيل لقاءين بين ترامب ونتنياهو خلال 48 ساعة

خدمات

المزيد

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية