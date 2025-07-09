العثور على غريق مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شخص مجهول الهوية من ترعة الإبراهيمية في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثة غريق طافية في ترعة الإبراهيمية

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور الأهالي على جثة غريق طافية في ترعة الإبراهيمية في مركز ملوي.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.