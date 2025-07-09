الأربعاء 09 يوليو 2025
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العثور على غريق مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

قوات الانقاذ النهري
قوات الانقاذ النهري

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شخص مجهول الهوية من ترعة الإبراهيمية في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثة غريق طافية في ترعة الإبراهيمية

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور الأهالي على جثة غريق طافية في ترعة الإبراهيمية في مركز ملوي.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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