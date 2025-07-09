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ثقافة وفنون

ناصر القصبي يعود للدراما بمسلسل " فبراير الأسود"

ناصر القصبي وسمية
ناصر القصبي وسمية الخشاب.فيتو

يعود النجم السعودي ناصر القصبي للدراما بعد انقطاع لمدة عامين , وذلك من خلال مسلسل " فبراير الأسود" المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد , حيث يعتبر هذا هو الظهور الأول للنجم ناصر القصبى  دراميا منذ مشاركته في الجزء الأخير من مسلسل "طاش ما طاش" والذي حمل إسم "طاش العودة ".

مسلسل فبراير الأسود

      
ويعتبر مسلسل " فبراير الأسود" هو التعاون الأول الذى يجمع بين المخرج عمرو صلاح والفنان ناصر القصبى، والعمل الثالث دراميا الذى قدمه المخرج عمرو صلاح  بعد مسلسل " ألف حمد الله عالسلامة " للنجمة يسرا، ومسلسل  " نصي التاني" للنجم علي ربيع , والذي سبق عرضه على منصة شاهد أيضًا.
يذكر أن مسلسل " فبراير الأسود " يحمل نفس إسم فيلم سابق قام ببطولته النجم الراحل خالد صالح، لكن الموضوع يختلف كليًا وجزءيا  ، حيث أن المسلسل يدور على هامش أزمة البورصة في السعودية والتي تعود للعام ٢٠٠٦.


مسلسل " فبراير الأسود " تم تصويره بالكامل فى مدينة الرياض , العمل من تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح  ويشارك في البطولة العديد من النجوم السعوديين مثل حبيب الحبيب، بشير الغنيم، سناء اليونس، خالد الفراج، يزيد المجيول ولولو التميمي وغيرهم.

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المخرج عمرو صلاح فبراير الاسود عمرو صلاح علي ربيع ناصر القصبي

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