يستهلها شعيشع والمصحف المرتل للبنا، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى القصص/ الشمس 30ق.



19:14( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يس 45ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة البقرة 30ق



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة إبراهيم 44ق



02:57(قبل الفجر) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الأنبياء 30

وتلاوات المصحف المرتل ليوم الأربعاء

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 31 ق



الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتى المائدة - أول الأنعام ومدة التلاوة / 30 ق



الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 31 ق



الساعة / 10:46 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأنعام - أول الأعراف ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 11:18 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 13:40 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق



الساعة / 15:13 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتى الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / 31 ق



الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / 30 ق



/ / تلاوة للقارئ / الساعة 02:25 محمود على البنا / ما تيسر من سورتى التوبة - يونس ومدة التلاوة / 31 ق



الساعة / 04:48 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة يونس - هود ومدة التلاوة / 30 ق



الساعة / 05:22 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / 31 ق



فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 20:19



- والتلاوة من / من آية 72 سورة الأنفال إلى آية 42 سورة التوبة تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 25

فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٧



- والتلاوة من / سورة يوسف من آية 39 إلى آية 93 من سورة يوسف تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق.

أما الختمة المرتلة



فتذاع في الساعة 01:53 تلاوة للقارئ / علي حجاج السويسي / من الآية 91 من سورة هود وحتى الآية 49 من سورة يوسف / 30 ق

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