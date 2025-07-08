محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا تنسيق القبول لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين والمنقولين إلى الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026/2025 وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول ودراسة الإحصاء التكراري لنتائج الدور الأول يونيو 2025 للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية.

وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 238 درجة بجميع مدارس التعليم العام بينما تحدد المدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى وفق قدراتها وعدد فصولها وكثافتها طبقًا للوائح المنظمة، كما يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لفصول الخدمات حسب المجموع تنازليا مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والكثافة الطلابية طبقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

وفيما يخص التعليم الفني فقد جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات بحد أدنى 175 درجة، والزخرفية 160 درجة والمدارس الصناعية للبنات 145 درجة بينما حُدد تنسيق المدارس الصناعية المزدوجة قسم الميكانيكا بـ 160 درجة وقسم الزخرفة بـ 150 درجة مع اشتراط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات لكلا القسمين.

كما تحدد تنسيق مدارس الإعداد المهني الصناعي بقسم الميكانيكا شرط مجال أول صناعي بـ 175 درجة وقسم الزخرفة بـ 120 درجة بينما جاءت درجات القبول بفصول خدمات التعليم الصناعي للأقسام الميكانيكية بنين بـ 145 درجة والأقسام الزخرفية بنين وبنات بـ 140 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعى بنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة.

أما التعليم التجاري فقد حُدد الحد الأدنى للقبول في المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات للبنين والبنات بـ 195 درجة بينما بلغ تنسيق فصول خدمات التعليم التجاري 170 درجة للبنين والبنات كما تحدد الحد الأدنى للقبول في التعليم التجاري المزدوج نظام الثلاث سنوات بـ 170 درجة شرط اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفي المدارس التجارية الفندقية بقنا ودشنا بـ 200 درجة مع اشتراط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات.

وفي مجال التعليم الزراعي تحدد الحد الأدنى للقبول في المدارس الزراعية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات بـ 141 درجة بينما بلغ تنسيق مدارس الإعداد المهني الزراعي نظام الثلاث سنوات شرط مجال أول زراعي 120 درجة.

ويأتي اعتماد المحافظ للتنسيق في إطار الحرص على إتاحة فرص التعليم الثانوي وفقًا للإمكانات المتاحة وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع بين الطلاب في مختلف المراكز التعليمية بمحافظة قنا.

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