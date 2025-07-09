الأربعاء 09 يوليو 2025
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اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

مرتبات، فيتو
مرتبات، فيتو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية.

ومن المتوقع أن تكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة، يوم 21 يوليو 2025.

 وبدوره أكد أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.


زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.


تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك:

-زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.

-رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.

-دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.


التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين

أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين.

 

رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.

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