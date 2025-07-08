طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل "220 يوم" (فيديو)

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "220 يوم" استعدادا لعرضه يوم 31 يوليو الجاري على تطبيق المنصة التابع لمجموعة قنوات mbc.



ونشر حساب منصة شاهد الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو مرفقا بتعليق “الحب لازم يكون سهل زي النفس اللي بناخده.. وأخيرااااًا الإعلان وصل والمسلسل شكله رهييييب.. قولوا لنا فهمتوا إيه عن القصة.. ٢٢٠يوم 31 يوليو على شاهد”.

مسلسل 220 يوم

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.