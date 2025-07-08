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ثقافة وفنون

طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل "220 يوم" (فيديو)

كريم فهمي، فيتو
كريم فهمي، فيتو

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "220 يوم" استعدادا لعرضه يوم 31 يوليو الجاري على تطبيق المنصة التابع لمجموعة قنوات mbc.


ونشر حساب منصة شاهد الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو مرفقا بتعليق “الحب لازم يكون سهل زي النفس اللي بناخده.. وأخيرااااًا الإعلان وصل والمسلسل شكله رهييييب.. قولوا لنا فهمتوا إيه عن القصة..  ٢٢٠يوم 31 يوليو  على شاهد”.

مسلسل 220 يوم 

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.  

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

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إخراج كريم العدل صبا مبارك كريم فهمي منصة شاهد مسلسل 220 يوم

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