تكليف المشرف على البضائع بالسكة الحديد نائبًا لقطاع البنية الأساسية والسلامة

أكدت مصادر داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تم تكليف المهندس أيمن علام المشرف على قطاع نقل البضائع للقيام، ليكون نائبًا لرئيس هيئة السكة الحديد لقطاع البنية الأساسية وقطاع السلامة بشكل مؤقت، بالإضافة إلى عمله مشرف على قطاع البضائع.



وأوضحت المصادر أن قرارالتكليف جاء نظرًا لقيام المهندس أشرف خليفة، نائبًا لقطاع السلامة والمكلف للعمل نائبًا لقطاع البنية الأساسية بالإضافة إلى عمله، وذلك لسفره إلى مرسى مطروح لقضاء عطلة المصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.