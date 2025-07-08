10 مرشحين حتى اليوم الرابع، عزيزة السيد تنضم لسباق انتخابات الشيوخ بالقليوبية

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، اليوم الثلاثاء، باب التقدم في اليوم الرابع على التوالي، وذلك برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا، مساعد رئيس المحكمة.



وشهد اليوم الرابع تقديم طلب ترشح واحد فقط، حيث تقدمت الدكتورة عزيزة السيد، القيادية السابقة بالتنمية المحلية، للانضمام إلى سباق الترشح، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المرشحين بمحافظة القليوبية حتى الآن إلى 10 مرشحين.



وأكدت اللجنة أن كافة المتقدمين استوفوا الأوراق المطلوبة وفقًا للضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ فتح باب الترشح يوم السبت الماضي.

والمرشحون الذين استوفوا أوراقهم هم:

1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يخوض الانتخابات لاستكمال مسيرته كنائب للدورة الثانية على التوالي.

2- هشام الحسيني مرشح حزب مستقبل وطن من قليوب

3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن ويعمل صحفيا بالأهرام.

4- محمد أبو زيد مرشح حزب حماة وطن من مدينة القناطر الخيرية

5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية.

6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر

7- عماد محرم - مستقل - العمار مركز طوخ - مفتش آثار بالقليوبية

8- محمد مسعد عليمي - حزب النور - بنها

9- سعد محمد طه مستقل من قليوب

10- الدكتورة عزيزة السيد فردي مستقل

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