تعرف على موقف خدمات إي آند مصر، بعد حريق سنترال رمسيس

يبحث كثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن موقف خدمات إي آند مصر المالية، وهل عادت الخدمات إلى طبيعتها أم مازالت الخدمات متأثرة بسبب حريق سنترال رمسيس.

عودة الخدمات المالية



عادت خدمات إي آند كاش وخدمات التكنولوجيا المالية حيث تعمل بشكل طبيعي فى الوقت الراهن، كما أن تطبيق ماي إي آند يعمل بشكل كامل.

وعادت محافظ الكاش الخاصة بشركات المحمول إلى الانتظام فى العمل مرة أخرى، صباح اليوم، بعد أن تأثرت خدمات محافظ الكاش، أمس، نتيجة حريق سنترال رمسيس الذى تسبب فى انقطاع خدمة الكاش لدى عدد كبير من المستخدمين فى مصر.

عودة تدريجية للخدمات

ومن جانبه، كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أنه خلال 24 ساعة ستكون كافة خدمات الاتصالات عادت بشكل تدريجى، موضحا أنه تم نقل كافة الخدمات إلى أكثر من سنترال لتعمل كشبكة بديلة، ونفى أن تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسى لخدمات الاتصالات.

وأضاف الوزير: "لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر وسنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، ومع ذلك ستعود الخدمات بشكل تدريجى بعد ما تم نقل كافة الخدمات التى توجد فى سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال".

وأوضح أن معظم الخدمات الحيوية تعمل بشكل طبيعى فى أغلب المحافظات مثل النجدة والمطافئ والإسعاف ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية، وبعض الخدمات فى عدد من المحافظات المحدودة ظهرت بها أعطال يتم التعامل معها لاستعادتها خلال صباح اليوم.

وشدد طلعت على أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول؛ موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح واستعادة خدمات الاتصالات المتأثرة فى أقرب وقت، وحصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تفقد فجر اليوم، مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة؛ وذلك لمتابعة تداعيات الحادث، وعمليات السيطرة على الحريق، كما اطلع على الجهود المبذولة لاستعادة خدمات الاتصالات التى تأثرت جراء الحريق الذى اندلع عصر أمس داخل السنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات، ونتج عنه تأثر بعض خدمات الاتصالات خلال الساعات الماضية.

رافق الوزير كل من المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

وكان طلعت قطع زيارته الرسمية إلى الخارج والعودة إلى القاهرة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على حجم الأضرار الناجمة عنه، والاطلاع على التدابير الفنية المتخذة لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين، والحد من تداعيات الحريق، وكذلك الاطمئنان على سلامة المصابين.

قدم طلعت خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا الحريق، ولقيادات الشركة المصرية للاتصالات والعاملين بها، فى شهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية مهام عملهم داخل مبنى السنترال.

كما وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر لقوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء على الجهود المكثفة المبذولة على مدار ساعات لإخماد النيران التى اندلعت داخل المبنى.

الاطمئنان على المصابين

وخلال تفقده لمبنى سنترال رمسيس؛ استمع طلعت إلى شرح من المهندس محمد نصر حول ملابسات الحادث؛ حيث أوضح أن الحريق اندلع داخل إحدى صالات الطابق المخصص لاستضافة مشغلى الاتصالات، والذى يضم صالات منفصلة لكل مشغل، وقد امتد الحريق إلى الأدوار الأخرى نتيجة لشدته، وأن جميع صالات الأجهزة الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات مؤمنة بإجراءات أمنية وأنظمة إطفاء ذاتية؛ مشيرا إلى أن قوة واشتداد الحريق حالت دون تمكن أجهزة الإطفاء من إخماد الحريق.

وعقب ذلك، أجرى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة إلى عدد من المستشفيات التى تم نقل المصابين فى الحادث إليها وهي المنيرة، ودار الفؤاد، وصيدناوى، والقبطى، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ووجه بسرعة توفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم.

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