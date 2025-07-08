حوافز مالية جديدة للعاملين بالسكك الحديدية و3000 جنيه زيادة للمهندسين

أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان رسمى أنه في إطار حرص هيئة السكك الحديدية على تطوير العنصر البشري بالهيئة القومية لسكك حديد مصر كأحد أهم عوامل نجاح المنظومة واحد المحاور الخمسة الهامة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل ٥ محاور رئيسية.. الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، والثاني هو تطوير عناصر البنية الأساسية (السكة - المزلقانات - المحطات -).. والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الأمن للقطارات على الشبكة.. والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل.. وآخرها وأهمها تطوير وتاهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد،

وفي إطار حرص هيئة السكك الحديدية على إظهار الحقائق بشكل دوري ومستمر والرد على كل تساؤلات العاملين الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي وجروبات العاملين بالهيئة لخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين بالهيئة

توضح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكافة العاملين بها الحقائق التالية-:

اولا: بخصوص بدل الراحات

عقب إصدار مجلس الوزراء قرار في ٢٠٢٤ / ٣ /١٨ بمنح الموظفين الذين تقتضي تشغيلهم ايام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ايام اجازة عوضا عنها"

ونظرا لعدم إمكانية جمع العاملين بهينة السكة الحديد ممن يعملون في ايام الإجازات الرسمية والعطلات والأعياد بين البدلين (الحصول على تعويض مادي -الحصول على إجازة عوضا عن العمل في الأعياد والمناسبات والعطلات)

يتم حصول العامل على إجازة بدل راحة عوضا عن عمله في الأعياد والمناسبات والعطلات ولعدم تأثر العامل ماديا تم إقرار حافز إثابة للعاملين المميزين بالهيئة في إطار مبدأ الثواب والعقاب وتعويضًا لهم عن بدل الراحات النقدي.

ثانيا: يتم التصديق في عدد من المناسبات والأعياد (خمس مرات سنويا) على منحة مقدارها ٧٥٠ لكل عامل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة ووجه الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل هيئة السكك الحديدية بحصول كافة العاملين عليها دون أي استقطاعات.

ثالثا: في ضوء حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين بالهيئة تقديرا للدور الكبير الذي يقومون به في خدمة ملايين الركاب يوميا.. قامت الوزارة عبر الأطر الرسمية بالحصول على موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية على زيادة مرتبات المهندسين بالسكة الحديد بمقدار ٣٠٠٠ لكل مهندس و٢٠٠٠ جنيه لباقي التخصصات.

رابعا: في إطار جهود وزارة النقل للحد من حوادث القطارات وفي ضوء الدراسات والابحاث التي قامت بها الوزارة لتحليل أسباب الحوادث لتجنب وقوعها وفي ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز قائدي القطارات المنضبطين ومعاقبة قائدي القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين

أصدر الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قرارًا وزاريًا في أكتوبر الماضي بالأتي:

١.مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف للسادة قائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الاتية:

• عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار علي خطوط شبكة السكك الحديدية

• عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار

• الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات

• الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج

تهيب هيئة السكك الحديدية بالسادة العاملين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي تضر بهينتهم العريقة مؤكدة أن العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وأن الهينة تعمل جاهده على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين تقديرًا منها للدور الكبير الذي يقدمونه في خدمة ملايين المواطنين





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