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رياضة

ريال مدريد يرحب بإعارة مهاجمه الصيف الجاري

إندريك، فيتو
إندريك، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن رغبة نادي ريال مدريد في إعارة لاعبه الدولي البرايلي إندريك، رغم أن اللاعب يريد البقاء مع الميرنجي.

ريال مدريد يفضل إعارة إندريك

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرى أن إندريك الذي سيبلغ التاسعة عشرة من عمره هذا الشهر، سيبقى بديلًا في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو، تمامًا كما حدث مع المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

واضطر إندريك للغياب عن أول أسبوعين في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، حيث كان يتعافى من إصابة.

جونزالو جارسيا يخطف الأنظار من إندريك 

وفي غيابه، بدأ نجم الأكاديمية جونزالو جارسيا جميع المباريات وكان اكتشاف البطولة، حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في خمس مباريات.

وأضاف التقرير، أنه في وجود جارسيا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وفرانكو ماستانتونو، الذي لم ينضم إلى النادي بعد، سيتراجع ترتيب إندريك في الموسم المقبل.

وبناء عليه، يخطط ريال مدريد لخروج إندريك على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة وتطوير نفسه.

ولفت التقرير، إلى أن أندية من ألمانيا وفرنسا أبدت اهتمامًا في السابق باستعارة إندريك، وجددت اهتمامها مرة أخرى في الأيام الأخيرة.

 

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