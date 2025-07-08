انتظام خدمات الموانئ يعد إخماد حريق سنترال رمسيس.. تراجع فى حجز تذاكر السكك الحديد إلكترونيا.. وتحكم المترو نجحت في تجاوز الأزمة بنسبة 100%

بدأت خدمات بعض القطاعات التى تأثرت بحريق سنترال رمسيس العودة مجددا، بعد بدء التحسن تدريجيا، وذلك على مستوى أنظمة الحجز الإلكترونى لتذاكر السكك الحديد والدفع الإلكترونى لبعض الفواتير بالموانئ

غرف المراقبة للمترو

أكدت مصادر بمترو الأنفاق أن غرف المراقبة بالمترو والتى تتحكم وتراقب خطوط سير القطارات لم تتأثر نهائيا بالواقعة، وشهدت حالة تناغم فى العمل، نظرا للنظام الخاص بالاتصالات الذى يتم تقديمه بغرف التحكم ، والذى أتاح للمترو استمرار الرقابة بدون أى مشاكل تذكر

وأكد المصدر أن المترو لم يكن مضطرا لتخفيض سرعة القطارات، وتمكن من عبور أزمة سنترال رمسيس بدون أى مشاكل تذكر

حجز التذاكر الإلكترونى

شهد نظام حجز التذاكر بالقطارات من خلال الإنترنت تراجعا طفيفا وأكد مصدر بالسكك الحديد أن التراجع لم يكن يذكر، نظرا لأنه يتم حجز التذاكر على مدار 14 يوما، وبالتالى فإن تعطل الإنترنت الجزئى لم يكن له تأثير على إيرادات بيع التذاكر الإلكتروني نهائيا.

الموانئ

تمكنت الموانئ من عبور ازمة الاتصالات والإنترنت بشكل عام، ولم تشهد الموانئ شكاوى من تعطل أى خدمات خلال الساعات الماضية، وتمكنت من استقبال كافة السفن والبضائع بشكل طبيعى خلال الساعات الماضية كما أن حركة تداول البضائع تتم بشكل طبيعى ودون أى تأثير يذكر

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المعاينة المبدئية لمبنى سنترال رمسيس أكدت أن المبنى سليم والنيران لم تؤثر على سلامته إنشائيا

وقال محافظ القاهرة إن اللجنة الهندسية سوف تعد تقريرا فنيا بحالة المبنى إنشائيا والتوصيات المطلوب تنفيذها

حريق سنترال رمسيس



وكان قد تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التبريد لمبنى سنترال رمسيس بعد السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس دون إصابات أو وفيات، وجارى أعمال التبريد



لجنة هندسية لمعاينة مبنى سنترال رمسيس



وكان قد قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء،

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