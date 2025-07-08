الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية للمخرج سامح عبد العزيز بعد نقله لـ المستشفى

سامح عبد العزيز،
سامح عبد العزيز، فيتو

تعرض المخرج سامح عبد العزيز، لأزمة صحية مفاجئة نقل علي أثرها إلي أحد المستشفيات

تطورات الحالة الصحية للمخرج سامح عبد العزيز 

وكشفت الفنانة عفاف مصطفى تطورات الحالة الصحية للمخرج  وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو" إن  حالته الصحية  في تتحسن بالوقت الحالي، مؤكدة أنه تعرض لارتفاع مفاجئ في السكر أدي إلي نقله للمستشفى علي الفور.

ووجهت عفاف مصطفي رسالة مؤثرة للمخرج سامح عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفي وقالت من خلال فيس بوك":" سلامتك حبيبي وأستاذي الإبن المخرج أطيب القلوب  سامح عبد العزيز، قلبي وجعني لما صحيت دلوقتي علي  خبر  تعبك لأني بعتبرك الإبن  قبل المخرج "  يالا قوم بالسلامه وإملأ الدنيا  عطاء وإنسانيه وود  وإبداع في شغلك  

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المخرج سامح عبد العزيز سامح عبد العزيز تطوارات الحالة الصحية للمخرج سامح عبد العزيز

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