قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

استمرارًا للدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة فى تنمية الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى، وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بمركز التعليم المدنى التابع لوزارة الشباب والرياضة، لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، والدور الذى تقوم به الدولة لمجابهة تلك التحديات فى مختلف القطاعات.

رجــال القــــوات المسلحة لحماية حدود الدولة

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة، على الجهود التى تقوم بها لتوعية أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات، واطلاعهم على ما تبذله الدولة المصرية فى مختلف المجالات، للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومى ، فضلًا عن الــدور الوطنى الذى يقــوم بـــه رجــال القــــوات المسلحة لحماية حدود الدولة، والتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

أهمية توعية الشباب المصرى

كما ألقى اللواء أ ح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الحالية ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويين الإقليمى والدولى، إيمانًا بأن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء عقول الشباب واستنادهم إلى الوعى المستنير بكل ما يدور حولهم من أحداث.

وتضمنت الندوة تنفيذ عدد من العروض الفنية ذات الطابع الوطنى ، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعدد من المتميزين فى مختلف المجالات.

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