بعد فشل صفقة ويليامز، جاك جريليش يقترب من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي

تردد اسم جاك جريليش، نجم فريق مانشستر سيتي، بقوة داخل أروقة برشلونة كخيار جدي لتدعيم الجناح الأيسر في الموسم المقبل، بعدما أخفق النادي الكتالوني في إتمام صفقة نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو.

إدارة برشلونة مهتمة بضم جريليش

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، ترى إدارة برشلونة في جريليش صفقة مناسبة من حيث السعر والعمر والخبرة، إذ يعتقد مسؤولو النادي الكتالوني أن الدولي الإنجليزي قادرعلى تخفيف الضغط عن لامين يامال، اللاعب الصاعد الذي يحمل على عاتقه مهمة اختراق دفاعات المنافسين.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن جريليش متاح في الميركاتو الصيفي الجاري بسعر يقارب 40 مليون يورو فقط.

جريليش بعيد عن حسابات جوارديولا في مانشستر سيتي

ويعيش جريليش وضعا معقدا في مانشستر سيتي، بعدما خرج من حسابات المدرب بيب جوارديولا، الذي استبعده من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة، في إشارة واضحة إلى تراجع الثقة في قدراته.

وكان جريليش عنصرًا حاسمًا في تتويج سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، لكن قيمته السوقية تهاوت بشكل كبير مع بلوغه الـ29 عامًا، إذ انخفضت من 100 مليون جنيه إسترليني إلى نحو 28 مليون يورو حاليًا، بعد موسم باهت فقد خلاله مكانه لصالح البلجيكي جيريمي دوكو.

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