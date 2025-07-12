السبت 12 يوليو 2025
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انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 

 

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انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

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