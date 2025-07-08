الثلاثاء 08 يوليو 2025
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دفاع سائق التريلا المتسبب في مصرع فتيات العنب: حجر أسمنت السبب والسيارة ليس لها جناحات (فيديو)

محاكمة سائق التريلا،فيتو
محاكمة سائق التريلا،فيتو

أجرت “فيتو”بثا مباشرا مع محامي سائق التريلا المتسبب في مصرع ١٩ شخصا بينهم ١٨ فتاة المعروفين اعلاميا بـ “فتيات العنب” في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

 

محكمة سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي

واكد محامي سائق سيارة النقل أن سبب الحادث حجر أسمنت والسيارة ليس لها جناحات.

وخلال تحقيقات النيابة، أدلى المتهم بأقواله حول ملابسات الحادث، موضحًا أن الحادث وقع صباح يوم الجمعة 27 يونيو 2025، في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، أثناء قيادته لسيارة تريلا على الطريق الإقليمي في اتجاه بنها، بعد مروره من كارتة الخطاطبة.

وقال السائق المتهم: “كنت ماشي على سرعة تقريبًا 50 كم/ساعة، وفجأة لقيت ميكروباص قدامي، حاولت أتجاوزه وأخدت أقصى الشمال، لكن فوجئت بحجر كبير بارز في التلتوار الأوسط، ولما حاولت أتفاداه اختلت عجلة القيادة، وعديت للاتجاه المعاكس غصب عني، وهناك خبطت في ميكروباص جاي في وشي”.

وأضاف المتهم أنه أصيب بالذعر فور وقوع التصادم، فغادر مكان الحادث هاربًا خوفًا من تعرضه للاعتداء من الأهالي بعد مشاهدته للضحايا، ثم سلم نفسه بعد نحو ساعة إلى مركز شرطة أشمون، حيث أبلغوه بوفاة معظم ركاب الميكروباص.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية الطريق الاقليمى فتيات العنب محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي

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