بتخفيضات تصل لـ 20%، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في المحال التجارية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، تباينت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، مع تقديم عدد منها عروض وتخفيضات على أسعار اللحوم بهدف زيادة المبيعات خلال هذه الفترة، وتراوحت التخفيضات على أسعار اللحوم اليوم بين 12 و20%.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر اللحوم اليوم الثلاثاء في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، إضافة إلى سعر مشتقاتها، التي جاءت كالأتي:

بلغ سعر كيلو كفتة شوي نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دوش بقري نحو 395 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لحم ضاني للفتة نحو 450 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو سن بقري نحو 455 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم اليوم الثلاثاء في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو كفتة ضاني شوي نحو 340 جنيهًا. بلغ سعر كيلو لحم مفروم بقري بلدي صافي نحو 500 جنيه. بلغ سعر عرق روستو بقري صافي وزن 3 كيلوات نحو 1665 جنيهًا. بلغ سعر كيلو سجق بقري بلدي نحو 340 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

كيلو الكبدة بـ 500 جنيه في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو كبدة بقري شرائح نحو 500 جنيه.

بلغ سعر كيلو برجر بقري بلدي نحو 335 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كفتة بقري نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شاورما بقري نحو 500 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار كيلو اللحوم اليوم في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو ممبار محشي أرز نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر كيلو انتركوت بقري نحو 500 جنيه. بلغ سعر كيلو إسكالوب صافي مقطع شرائح رفيعة نحو 500 جنيه. بلغ سعر كيلو لحمة موزة فخذة قطع نحو 500 جنيه. بلغ سعر كيلو كباب حلة بقري قطع متوسطة نحو 500 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم في السلاسل الغذائية

وعن أسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ المعبأة في أطباق بأوزان أقل من الكيلو، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر لحم بقري مفروم وزن 500 جرام نحو 167 جنيهًا.

بلغ سعر لحم بقري بلدي مكعبات وزن 500 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر موزة بلدي بقري وزن 500 جرام نحو 194 جنيهًا.

بلغ سعر إسكالوب بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 200 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

نصف كيلو لحم بقري قليل الدسم بـ 24 جنيهًا

بلغ سعر إنتركوت بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 200 جنيه. بلغ سعر لحم بقري بلدي قليل الدسم مكعبات وزن 500 جرام نحو 224 جنيهًا. بلغ سعر سجق بقري وزن 250 جرامًا نحو 82 جنيهًا. بلغ سعر ستيك ريب اي بلدي وزن 500 جرام نحو 200 جنيه.

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