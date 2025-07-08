أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025
أسعار السجائر، يحرص المستهلكون على معرفة أسعار السجائر الشعبية والأجنبية بالسوق المحلية.
وأعلنت عدد من شركات السجائر مؤخرا ارتفاع أسعار منتجاتها.
وترصد فيتو أسعار السجائر، اليوم الثلاثاء، بالمحال التجارية والأسواق كالتالي:
قائمة أسعار سجائر شركة الشرقية للدخان كالتالي:
- أسعار السجائر البوكس 38.75 جنيه.
- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 38.75 جنيه.
- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 38.75 جنيه
- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 38.75 جنيه.
- أسعار السجائر بوسطن/ بلمونت 38.75 جنيه.
- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 38.75 جنيه.
- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 38.75 جنيه.
- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 38.75 جنيه.
- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 38.75 جنيه.
قائمة أسعار سجائر فيليب موريس
_ أسعار سجائر ميريت قيمة 105 جنيهات.
_ Marlboro قيمة 97 جنيها.
_Marlboro Crafted قيمة 79 جنيها.
_ L&M قيمة 76 جنيها.
_TEREA (تبغ مسخن) قيمة 76 جنيها.
_ TEREA Capsules قيمة 80 جنيها.
_ EETS قيمة 69 جنيها.
قائمة أسعار سجائر شركة "آي تي جي"
سجائر "كامل" أصفر 73 جنيها
سجائر "كامل" أزرق 73 جنيها
سجائر "كامل" اكتيفيت 76 جنيها
سجائر "وينستون" " أحمر - أزرق - سيلفر - كاستر: 67 جنيها
سجائر وينستون اكسبند 69 جنيها
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