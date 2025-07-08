الثلاثاء 08 يوليو 2025
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سياسة

مصير الدعم النقدى حال وفاة أحد المستفيدين وفقا لقانون الضمان الاجتماعي

الدعم النقدى
الدعم النقدى

في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية الحماية للفئات الأولى بالرعاية، يُولي قانون الضمان الاجتماعي اهتمامًا خاصًا بتنظيم صرف الدعم النقدي الموجه إلى الأسر والأفراد المستحقين.

 

وحسب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.

 

 وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

 

وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.

 

 

طلب الحصول على الدعم النقدي 

 

وحسب المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي، فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

 

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

 

2- المريض بمرض مزمن شديد.

 

3- المسن.

 

4- الأيتام.

 

5- المرأة المعيلة.

 

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

 

7- المرأة غير المعيلة.

 

8- الأنثى غير المتزوجة.

 

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

 

10- الأسرة مهجورة العائل.

 

11- أسرة المجند.

 

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

 

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

الدعم النقدي المشروط وغير المشروط 

 

ووفق المادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي، يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

 

1-الشخص ذو الإعاقة.

 

2-المريض بمرض مزمن شديد.

 

3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.

 

4-المرأة غير المعيلة.

 

5-اليتيم.

 

6-أبناء الرعاية اللاحقة.

 

7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

 

8-الأنثى غير المتزوجة.

 

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

 

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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